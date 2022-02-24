Ölüm koşu bandında yakaladı

İZMİR'İN Bornova ilçesi Çamdibi semtinde lüks bir sitede oturan genç işadamı Barış Akı, sitenin spor salonundaki koşu bandında aniden fenalaştı. Site sakinleri ve yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Barış Akı, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, nöbetçi savcılığın talimatı ile Barış Akı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. 34 yaşında evli işadamı Barış Akı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AKIL almaz olay önceki gün saat 14.20 sıralarında Goldiva Kuzey Sitesi A Blok Spor Salonu içinde yaşandı. Özel bir şirkette yönetici olarak görev yapan 34 yaşındaki Barış Akı, sitenin spor salonundaki koşu bandında spor yaparken fenalaşarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yeni evli olduğu öğrenilen Barış Akı'nın ani ölümü yakınlarını yasa boğarken, akıllara bilinçsiz spor yapmanın ne kadar tehlikeli olduğu sonucunu getirdi. Öte yandan ünlü işadamı Mustafa Koç da 21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

AĞIR SPORDAN KAÇININ

SPORA başlamadan önce ve sonrasında yıllık periyotlarla muayene ve ekokardiyografi yaptırılmasının faydalı olduğunu belirten Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Koşu bandı, hafif ve orta ağırlıklı spor yapılması gereken malzemelerdir. Eğimi artırılıp hızlanması sağlanırsa ağır spor aşamasına geçilir. Bu da doğru değildir. Spor sağlık için yapılır. Ağır spor belli bir sınırdan sonra zararlı olur. Bir süre sonra kalp duvarlarında kalınlaşma ve aritmi dediğimiz ritim bozukluklarına ve hatta ani ölümlere sebebiyet verir. Nitekim profesyonel sporcular yıllık kardiyolojik kontroller yaptırır. Spor salonlarında yapılan sporların hafif ve orta ölçekliyi geçmemesi gerekir. Kas kitlesi artırıcı ve sağlıklı olmayan ürünlerden de uzak durulmalı" dedi.

FATİH ŞENDİL