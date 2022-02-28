Babanın savaş korkusu

İzmir'de yaşayan Tayfun Mustafaoğlu (39), Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu (40) tarafından 2019 yılında ülkesine götürülen ve en son 2 yıl önce gördüğünü söylediği oğlu Timur Mustafaoğlu'nun (8) özlemiyle yaşıyor. Mustafaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini söyledi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tayfun Mustafaoğlu'nun Ukraynalı eşi Yulianna Mustafaoğlu, 3 yıl önce ailesini ziyaret için oğlu Timur Mustafaoğlu ile ülkesine gitti ancak bir daha dönmedi.

UKRAYNA'DA DARP EDİLDİ

Bir yıl sonra peşlerinden Ukrayna'ya giden Tayfun Mustafaoğlu, oğlunu gördü. Mustafaoğlu, burada Dnipro şehrindeki bir alışveriş merkezinde oğluyla otururken eşi ve 5 yakını tarafından 'çocuğunu kaçırdığı' iddiasıyla darp edildi.

FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Ardından iddiaya göre eşi, Türkiye'ye dönen Mustafaoğlu'na o tarihten sonra bir daha oğlunu göstermedi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından sonra hayatından endişe ettiği oğlunu Türkiye'ye getirmek istediğini ancak eşinin bunu kabul

etmediğini belirten Mustafaoğlu, "Her an bir bomba düşüp, oğlumun öleceğinden korkuyorum. Onu görebilmek için gerekirse ölümü de göze alıp, önce Moldova'ya oradan da karayoluyla Ukrayna'ya gidip, oğlumu getireceğim. En son oğlum 2 gün önce bana bir fotoğraf gönderip 'iyiyiz' dedi. Ancak bir daha kendisinden haber alamadım. Çocuğumun sağ salim ülkemize gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.