Patili dostlarımız aç kalmayacak

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i, Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve Buca Belediye Meclis Üyesi Ekrem Gündoğdu ile ziyaret etti.GIDA atıkları geri dönüşüm merkezi kurulması hedeflenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Buca'da tahsis edilen arazide gerçekleştirdikleri incelemeler sonrası açıklama yapaan Bölünmez Çankırı; "Sıfır Atık projesi kapsamında gıda üretimi yapan işletmelerden kaynaklı gıda atıkları ile yemekhane ve restoranlarda oluşan yemek atıklarını ısıl işleme tabi tutarak kedi ve köpek maması üretme hedefiyle çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.