İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

ALİAĞA
05.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ İZSU ARITMA TESİSLERİ VE CİVARLARI
05.03.2022 15:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ ÇITAK TR-2, ÇITAK TR- 1, MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN, YILDIZ, CEVİZLİ, İSTİKLAL, DEGİRMEN, MENEKŞE, ZAFER, ALANYA, VATAN SOKAKLARI, AHMET KARTAL ÖZEL, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL VE CİVARLARI
BAYRAKLI
05.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ,271,270,259,267/1,268 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,295/2,295/1,295,293/1,288/1 SOKAKLAR VE CİVARI