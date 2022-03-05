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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 5 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

05.03.2022, 08:44

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 5 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

ALİAĞA
05.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ İZSU ARITMA TESİSLERİ VE CİVARLARI
05.03.2022 15:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ ÇITAK TR-2, ÇITAK TR- 1, MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN, YILDIZ, CEVİZLİ, İSTİKLAL, DEGİRMEN, MENEKŞE, ZAFER, ALANYA, VATAN SOKAKLARI, AHMET KARTAL ÖZEL, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL VE CİVARLARI

BAYRAKLI
05.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ,271,270,259,267/1,268 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,295/2,295/1,295,293/1,288/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

BUCA
05.03.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRKLAR MAHALLESİ,KAYNAKLAR KÖYÜ SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI MAHALLESİ,1060/1,1060/2,1058/8,1058/9 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
05.03.2022 09:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10. SOKAK VE CİVARLARI
05.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLERALTI MAHALLESİ HALK EĞİTİMCİLER, SİNETUR, SİTE 61, VALİ KONAKLARI VE CİVARLARI

GAZİEMİR
05.03.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,HAVA EĞİTİM YOLU,692,694 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
05.03.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9059-9061-9063-9065-9067-9068-9069-9081-9082/2-9085-9179-KADİR AYDIN SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

KEMALPAŞA
05.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "MEHMET AKIF ERSOY MH. 1.ÖTEYAKA MEVKI MEHMET TÜRK TR AYŞE KESMECI SLM.GRB. TR KEMALPAŞA BELEDIYES ÖZEL TR MEMIŞ KIRLI SLM GRB.TR VE CIVARLARI"
05.03.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma BAĞYURDU YENI MH. ÖREN 75. YIL CUMHURIYET MH. SANCAKLIIĞDECIK MH. KOCABAĞLAR SK. ARIKALTI CD. BARAKLI SK. DARITEPESI SK. İZMIR ANKARA CD. NIF ÇAYI SK. İNCIRLIPINAR. ÇAYIR KÜMEEVLERI VE CIVARLARI

MENEMEN
05.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ, 1019, 1028/5, 1015, 1024, 1013, 1029, 1021/1, 1017, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ
05.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-123
05.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KAYMAKÇI MAHALLESI UZUN SOKAK VE ÇEVRESI TR-12

İzmir elektrik kesintisi 5 Mart Cumartesi

KONAK
05.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ,565-568-566-569-637-639-640-641-642-644-648 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,1458-1464-1468-1469 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1457-1458-1460-1462-1463-1464 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FERAHLI MAHALLESİ,3434-3451-3513 SOKAKLAR VE CİVARI
05.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FERAHLI MAHALLELERİ,3434-3435-3508-3509-3511-3512-3513-3515-3516-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3528-3529 SOKAKLAR VE CİVARI

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TİRE
05.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma (BAHARIYE MAH VE CUMHURIYET MAH) ÇEŞME SK-KALFA SK-3. HAVUZLU SK-EFLATUN SK-DEBBOY SK-KARAHASAN CD.- (DM2/11 A KOLU - DM2/12 A KOLU)
05.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ELIFLI-YEŞILOVA-ESKIOBA VE MAHMUTLAR MAH. KIRSALI TARIMSAL SULAMA TR LERI VE ÖZEL TR LER.