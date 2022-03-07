Seferihisar’da yol ve çevre katliamına isyan

İZMİR'İN sakin şehri olarak adlandırılan Seferihisar ilçesinde yollar adeta köstebek yuvasına döndü. Son yağmurlarla birlikte cadde ve sokakların çukur hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler Şube Müdürü Gürhan Özata'ya tepki gösterdi.





'İLÇEMİZ ADETA KÖYE DÖNDÜ'

Bundan yaklaşık 5 ay önce İZSU'nun Seferihisar ilçesinde başlattığı kazı çalışmaları sonrası yağan yağmurlar yüzünden cadde ve sokaklarda küçük göletler oluştu. Kazıldıktan sonra üzeri toprakla örtülen yolların köstebek yuvasından farksız bir hale geldiğini aktaran Seferihisarlılar, asfalt bulunmayan toprak yollarında çamur deryası olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar Yerel Hizmetler Şube Müdürü Gürhan Özata'ya da çağrıda bulunan vatandaşlar, "Güzel ilçemiz resmen köye döndü. Su birikintileri yüzünden yollarda yürümek, çukurlar yüzünden de araçla gitmek işkence. Sorumluluk alanınız olan Seferihisar için ne zaman bir şeyler yapıp, mücadele edeceksiniz" sözleriyle isyan ettiler.

VATANDAŞ İHBAR HATTI - METİN BURMALI

0506 225 03 44