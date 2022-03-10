Cezaevinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

İZMİR'DE bugüne dek 600 bin hükümlü ve tutuklunun barındığı ve geçtiğimiz yıl kapılarını kapattıktan sonra yıkımına başlanan Buca E Tipi Kapalı Cezaevi'nin eski müdürü Remzi Uluşahin, çalışmaları gözyaşları arasında takip etti. 39 yıllık memuriyet hayatında 23 yıl müdürlük yapan Uluşahin, Buca Cezaevi'nde de 15 yıl müdürlük yaptı. Uluşahin'i meslektaşlarından ayıran en büyük özelliği ise yılar önce demir parmaklılar arkasında mahkum olmasıydı.

İSYANDAN SONRA GELDİ

DUYGULARINI Yeni Asır'a anlatan Remzi Uluşahin, "Ben koğuşlara girince mahkumlar sürekli etrafımda toplanırdı. Öyle bir konuşurdum ki damardan girerdi ve alkışlarla uğurlarlardı. Yıkım sırasında her koğuşu gezdim, sanki o mahkumlar hala karşımdaydı. O alkışlar da hala kulaklarımda çınlıyor. Ben Buca'ya 2004 isyanından sonra geldim. Bana o zamanın idarecileri sakın içeri girme dedi. Ben girdim, onlarla haşir nedir oldum ve vukuatsız dolu dolu 15 yıl görev yaptım" dedi.

SENARİSTLER BANA GELSİN'

REMZİ Uluşahin, yıllar içerisinde çok fazla anı biriktirdiğini ifade ederek, "Senaristler uyduruk hapishane filmi yapacaklarına gelsinler bana en iyisini onlara anlatayım. Yıkım sırasında tüm cezaevini gezdim. Yıkıntılar arasında kendi imzamla terzi fiyat listesi buldum, dakikalarca baktım. Buradayken bütün tercihlerimi mahkumların mutlu olmasından yana kullandım" diye konuştu.

'DEV BİR FABRİKA OLDUK'

Hain FETÖ'cülerin 17 Aralık'ta ülke çapında tüm cezaevlerini aynı anda isyana sokmayı planladığı dönemi anlatan Uluşahin, "İsyan Buca'da başladı mı tüm yurtta devam edecekti. Bir mahkum yakını haber verdi, gece saat 02.30'da isyanı başlatacaklardı. O koğuşa girdim, sohbetler ettim, onların kalbine merdiven dayayıp indim ve isyan başlamadı. Yıllarca isyanlarla anılan cezaevi artık mahkumları meslek sahibi yaptıktan sonra da milyonlarca lira ciro yapan dev fabrika haline getirdik. Yıkımı izlerken anılar film şeridi gibi gözümün önünden geçti gitti" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL