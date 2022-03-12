Badembükü Koyu’nda talan

İzmir Karaburun'da Badembükü Koyu'nda çevre katliamı yapıldığını söyleyen vatandaşlar, iki yıldır süren ve bir türlü engellenemeyen talan karşısında çaresiz kaldıklarını ifade etti. Belediyenin de katliama göz yumduğunu iddia eden çevre sakinleri, "Plaja vatandaşların girişini engellemek için köy girişine bariyer konuldu ve plaj önü kepçelerle kazıldı. Bunu yapan kişinin ilçe belediyesi ile bağlantısı olduğunu düşünüyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karaburun Belediyesi'ne şikayette bulunmalarına rağmen yaklaşık 2 yıldır devam eden doğa katliamının önüne geçemediklerini iddia eden vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

ÇÖZÜM İSTEDİLER

Daha önce konuyu CİMER aracılığı ile hem Büyükşehir hem de Karaburun Belediyesi'ne ilettiklerini ancak hiçbir çözüm üretilmediğini söyleyen vatandaşlar, "Burada sürekli taş evler, taş duvarlar yapılıyor ve çıkan molozlar dere yatağına dökülüyor. Kimse müdahale etmiyor" diye konuştu.

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