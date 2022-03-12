İzmir’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü coşkuyla kutlandı

Bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşının kabulünün 101. yıl dönümünü Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun meydanda çaldığı İstiklal Marşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmirlilerin eşliğinde coşkuyla okundu.

Kortej, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun marşları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Atatürk Meydanına geldi.

Meydanda konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İstiklâl Marşı, tarihin en büyük direnişlerinden biri olan kurtuluş destanının içinden doğdu. Esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden emperyalizme karşı topyekun mücadelenin sembolü oldu. İstiklal Marşımız; hürriyetin, her şeyden kıymetli olduğunu ve en güçlü direnişin, bağımsızlık için olduğunu anlatır... 'Korkma' diyerek başlar" dedi.