Yeşile bir darbe de İzmir’de vuruldu

CHP'LİLERİN çevreciliğinin lafta kaldığının en büyük kanıtı yine CHP'li belediyeler oldu. Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kökünden keserek imza attığı katliamı konuşurken İzmir'in en önemli yeşil alanlarından Kültürpark'ta oluşan manzara adeta yürekleri burktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağaçların bakımını yapmayıp hastalanmalarına neden olan ve ardından da "Kanser oldular o yüzden" kestik açıklamasıyla işin içinden çıkmaya çalışırken İzmir Büyükşehir Belediyesi de Kültürpark'ta hastalandıkları gerekçesiyle 100'e yakın palmiye ağacını kesti.

En son Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki alanda 15 palmiye kesildi. Kültürpark'ta bunun dışında kurumaya yüz tutan palmiyelerin de olması dikkat çekti. Bu şekilde kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmemesi ve kesilen ağaçların köklerinin kütük olarak bırakılması da tepkiye neden oldu. İzmirliler, "Koskoca Kültürpark'ı kütükparka çevirdiler. İşbilmezliğin böylesi. Yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

Kültürpark'ta bulunan palmiye ağaçlarının kesilmesinin nedeninin, Mısır'dan yıllar önce ithal edilen fidanların içerisinde ülkemize giren kırmızı palmiye böceği olduğu öğrenilirken, CHP İl Tarım Komisyonu eski Başkanı da olan ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu, "Kırmızı böcekle mücadele tamamen teknik bir konu. Ben yıllardır palmiye kırmızı böceği ile ilgili mücadele eden ziraat mühendislerinden biriyim. Bunu belediyede bilmeyen birinin olmaması imkansız. Şimdiye kadar yapılmadıysa bu onların sorunudur" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN AYIBIDIR

AĞAÇLARIN kesildikten sonra yıllarca orada kaldığı hakkında da konuşan Uslu, "Ağaçlar kesilmek zorunda kaldı diyelim bir de bu ağaçlar orada bırakılıyor. Olması gereken oradaki ağaçların kesildikten sonra yerine yenilerinin dikilmesidir. Ama varolanı korumayalım, burayı da itibarsızlaştıralım politikasıyla eşdeğer bir politika izleniyor. Bu manzara Büyükşehir'in ayıbıdır" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN- MERT ALPDÜNDAR