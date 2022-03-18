İzmirli perişan Soyer’in derdi heykel

İzmir, Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu ihalesindeki skandal kararının mahkeme tarafından iptalini konuşurken, kentte önceki akşam ve dün ulaşım kabusu yaşandı. İzmir Metrosu'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak devam etti. İstasyonlar dolup taşarken, İzmirliler ise isyan etti.

VATANDAŞ KABUSU YAŞADI

Arıza anında bazı yolcular trenden inerek diğer ulaşım araçlarını kullanmak istedi. Ancak metro olduğu için birçok güzergahta otobüs seferleri daha önce kaldırıldığı için İzmirliler otobüs bulmakta da zorlandı. Akşam kabusu yaşayan vatandaşlar, dün sabah metro duraklarında yine aynı manzarayla karşılaştı.

TAM KADRO AÇILIŞ YAPTILAR

Seferler her zamankinden daha uzun aralıklarla ve gecikmeli yapılırken vagonlar, tıklım tıklım doldu. Yine birçok İzmirli başka alternatifler aradı ancak bulmakta zorlandı. İzmirliler kabusu yaşarken Başkan Tunç Soyer'in derdi yine heykeldi. Kentin sorunlarını çözmek yerine bir kez daha heykel ve anıt yapımına yönelen Soyer, Karantina Semti'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na diktirdiği "Pandemi Kahramanları Anıtı"nı törenle açtı. Anıtın açılışına CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Anıtın projesini belirlemek için Eylül 2020'de Türkiye ölçeğinde bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkanı Tunç Soyer, "Jürimiz 11 eser arasından Barış Direnç Altınay'a ait bu projeyi seçti. Doktor, hemşire ve filyasyon ekibini temsil eden anıtımızın yapımına karar verildi" dedi.

ZAMLI TARİFE BAŞLIYOR

KENTTE yaşanan sorunlar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) oy çokluğuyla alınan kararla 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni biniş ücretleri de belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.

ÖĞRENCİ ÜCRETİ DE ARTTI

YAKLAŞIK iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.

ERHAN GÜLENÇ