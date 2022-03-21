Hasan Kalyoncu’dan Soyer’e tepki: Tek bir sorunu çözmedi

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Selçuk, Menderes ve Balçova ilçelerinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" Toplantısı'na katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şovmenlik yapmaktan vazgeçmediğini dile getiren Kalyoncu, "İzmir'de milli bayramlarda Çav Bella ile otobüs üstünde zıplayan bir Tunç Soyer var. Büyükşehir Belediyesine geldiğinden beri, kentin herhangi bir sorununu çözmüş değil fakat şovmenlik yapmaktan hiç vazgeçmemiştir. Güzel İzmir'imizin bu sorunları maalesef yine kendi partisinin yöneticileri yüzünden yıllarca birikerek bugüne gelmiştir. Soyer de sadece heykel açılışları ile şehrin dertlerini çözüvermiştir. Bu da ibretlik değişik bir haldir" dedi.