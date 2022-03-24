CHP’li vekilin yakınları Büyükşehir’de yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile siyasi ittifak kuran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, belediyeyi akrabalarının kariyerlerinde yükselme platformu olarak kullanmaya başladığını gösteren bir gelişme daha yaşandı. Yeni Asır, geçtiğimiz günlerde Bakan'ın yeğeni olarak bilinen, CHP'li vekilin de "Akrabam değil ancak kefil olduğum bir isim" dediği Murat Koçak'ın Büyükşehir Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na asaleten atandığını haberleştirmişti.

YÜKSELİŞLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Söz konusu haberde Murat Koçak'ın CHP'li Bakan ile aile ortamında çekilmiş fotoğrafı da yer almıştı. O fotoğrafla ilgili bir gelişme daha ortaya çıktı. Bakan ve Koçak'ın yanı sıra aile üyelerinin de yer aldığı o fotoğrafı selfie olarak çeken Murat Bakan'ın kuzenin oğlu Uğur Canbulat da ESHOT'ta Periyodik Bakımlar Şube Müdürlüğü'ne terfi ettirildi. Astsubay kökenli olan Koçak ve Canbulat'ın Murat Bakan'ın çok etkili olduğu Büyükşehir'deki bu yükselişleri dikkat çekti.

AYDINLIK YARINLARA KOŞUYORLAR!

Soyer'le kurduğu ittifak sayesinde Büyükşehir'deki atamalarda etkili olduğu gözlenen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, daha önce belediyede meclis üyesi olarak görev yapıyordu. Bakan, 2012 yılında meclis üyesiyken kuzeninin oğlu Uğur Canbulat ise astsubaylıktan Büyükşehir Belediyesi'ne açıktan atamayla geldi. Bu süreçte Murat Koçak'ın da astsubaylıktan Bornova Belediyesi'ne memur olarak geçiş yaptığı belirtildi. Büyükşehir personeli arasında Murat Bakan'ın yeğeni olarak bilinen iki isimden Murat Koçak, Bayraklı Belediyesi'nden Büyükşehir'e geçiş yaptı. Koçak, vekaleten yürüttüğü Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde Meclis kararıyla asaleten atandı.

OMUZ OMUZA YÜRÜYORLAR!

CHP'Lİ Vekil Murat Bakan'ın Murat Koçak ve Uğur Canbulat ile aile ortamındayken birlikte çekilmiş fotoğrafını Koçak, 21 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabından paylaştı. Koçak, fotoğrafa "Abim Murat Bakan 1. bölge 1. sıra milletvekili adaylığı ile taçlandı. Sırt sırta omuz omuza daha çok çalışarak aydınlık günlere koşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu fotoğrafın ardından iki ismin de Büyükşehir'de etkili makamlara getirilmesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFI ÇEKEN DE TERFİ ALDI

YENİ Asır sözkonusu atamayı haberleştirirken Bakan ve Koçak'ın aile ortamında 2018 yılında çekilmiş fotoğrafını da yayınladı. İşte o fotoğrafı selfie olarak çeken kişinin de Murat Bakan'ın kuzeninin oğlu Uğur Canbulat olduğu ve onun da geçtiğimiz günlerde şeflik kadrosunda çalıştığı ESHOT'ta Periyodik Bakımlar Şube Müdürlüğü'ne terfi ettirildiği ortaya çıktı. Yeni Asır'ın görüştüğü Uğur Canbulat, annesi ile Bakan'ın kuzen olduğunu belirtirken, 2012'de açıktan atamayla girdiği belediyede memurluk yaptığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020-2021 yıllarında açtığı görevde yükselme sınavlarını kurum birincisi olarak kazanarak önce şef kadrosuna ardından da müdür kadrosuna atamasının yapıldığını söyledi.

ERHAN GÜLENÇ