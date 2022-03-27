Kültürpark’ta kuruyan 72 palmiye daha kesildi

İZMİR'İN göbeğinde bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edilen Kültürpark'ın içerisinde ağaç kesimleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta palmiye kırmızı böceği nedeniyle kuruyan 72 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zararlının diğer ağaçlara yayılmasını engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre hareket edildiği belirtildi. İşlem acil olduğundan önceliğin ölen ağaçların kesilmesine verildiği ve ağaçların köklerinin de en kısa sürede çıkarılacağı ifade edildi.

'MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINI ENGELLEYEMEZLER'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin Bergama Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Düzenlediği basın toplantısında Bergama Millet Bahçesi ile ilgili konuşan Nasır, "Yüklenici firma işe zamanında başlayamadığı için sözleşmeyi feshetti. CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP İlçe Teşkilatı, CHP belediye meclis üyeleri topyekün bu hizmetin Bergama'ya yapılmasını önlemek için çaba harcadı. Bergama Millet Bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak. Bu sosyal alanı ilçemize kazandıracağız" dedi.