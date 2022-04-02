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İzmir'de kahreden son! Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında, tek başına yaşadığı prefabrik evi yanan 59 yaşındaki adam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Kuyucu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA

02.04.2022, 12:18

İzmir’de kahreden son! Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

Yangın, ilçeye bağlı 3 Eylül Mahallesi İzmirli Bağ mevkii Kümevleride meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Mustafa Kuyucu'nun (59) tek başına yaşadığı prefabrik ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada Kuyucu, fenalaşarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.



KALBİ DAYANMADI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Kuyucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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