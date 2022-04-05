İzmir’de cami restorasyonunda ortaya çıktı! 1700’lü yıllarda yapıldığı anlaşıldı

"YIL SONUNDA CAMİMİZİ İBADETE AÇACAĞIZ"

Hatuniye Camisi'nin 1625 yılında Hacı Hüseyin Ağa tarafından eşi Tayyibe Hatun için yaptırıldığı bilgisini veren Kaynak, caminin yapıldığı yıllarda kare planlı, tek kubbeli, 12 gen kasnaklı bir cami olduğunu ancak tahmini 100 yıl sonra bir eklenti daha yapıldığını belirtti. Sonradan yapılan eklentinin camiye daha fazla yük bindirdiğini ve restorasyon çalışmalarında bağlantıların zayıf olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kaynak, "Çalışmalarımızda minarenin de zayıf olduğu ortaya çıktı ve burada da çelik güçlendirmeler yaptık. Kalem işlerini tamamlayıp boya badanaları ve gerekli bakımlarını yaptıktan sonra yılsonunda camimizi ibadete açacağız" diye konuştu.