İzmir’de yeni proje bitene kadar emniyet binalarına geçici düzenleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü makamının Çankaya semti 1365 Sokak'taki başka bir binaya, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ise Gazi Bulvarı'ndaki 2'nci Onur Han İş Merkezi'ne taşınmasına karar verildiği bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ilçe ve şube müdürlüklerinin binalarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü makamının Çankaya semti, 1365 Sokak'taki başka bir binaya taşınacak. İstihbarat, Personel ve Hukuk İşleri şube müdürlüklerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü makamıyla aynı binada yer alacak. Terörle Mücadele Şubesi ise bu binadaki aynı yerinde kalacak.

Hali hazırda bu binada bulunan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ise, Güvenlik, Koordinasyon ve Belge Yönetimi şube müdürlükleriyle beraber Gazi Bulvarı üzerindeki 2'nci Onur Han İş Merkezi'ne nakledilecek.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Yeni binamız yapılana kadar, bu binalarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması adına görevlerimizi en iyi şekilde ifa edeceğiz. Yeni binayla ilgili gerekli çalışmalar ve süreç devam ediyor" dedi.