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İzmir'deki olayda hırsızlar tutuklandı para dolu kasa ortada yok

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir fırında yaşanan hırsızlıkta içinde 100 bin liranın bulunduğu belirtilen çelik kasa çalındı. Hırsızların kasayı çalma anları saniye saniye kameralara tarafından kaydedildi. Görüntüler sayesinde 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. İçinde para olan kasa ise halen ortada yok.

DHA

11.04.2022, 13:13

İzmir’deki olayda hırsızlar tutuklandı para dolu kasa ortada yok

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına girip, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı. Polis, kasanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.



Olay, Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana geldi. 2 şüpheli iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlıkta, 2 şüpheli kasayı çarşafla kapatarak, yanlarında getirdikleri 'çekçek' olarak adlandırılan araca koydu ve bölgeden uzaklaştı. İftar sonrası fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.



Fırın ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Gökhan Kapısız ve Yasin Kara olduklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli, Karabağlar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Para dolu kasanın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin fırının anahtarını nereden buldukları araştırılıyor.

İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir'deki olay kamerada

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