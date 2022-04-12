Ekol Hastanesi’nde anne - baba eşliğinde sünnet

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erdem Özbek ,son dönemde çocuklarını sünnet ettirmek için ileri yaşları beklemeyen ebeveynlerin sayısının gittikçe arttığını belirterek, "Çocuklar özellikle yeni doğan döneminde hatta doğumu takip eden günde dahi sünnet olabilmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocukların erken dönemde sünnet ettirilmesi iyileşme sürecine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

DOĞUMDAN SONRA

"SÜNNET için en ideal dönem, bebeğin emme veya solunum problemleri gibi hayati bir sorunu yoksa doğumdan itibaren 24 saat geçtikten sonradır" diyen Opr. Dr. Erdem Özbek, "Yeni doğan sünneti çoğunlukla bebek doğduktan 24-48 saat sonra, sünnet olmasına bir engel yok ise steril bir ortamda yapılmaktadır. Yaklaşık 15-20 dk. süren cerrahi dikişli bir müdahaledir. Yenidoğan sünneti yapılan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski azalır. Sünnetsiz bebeklerin idrar yolu enfeksiyonuna 8 ila 20 kat daha fazla yakalandığı görülmüştür.

LOKAL ANESTEZI ILE

OPR. Dr. Erdem Özbek şöyle konuştu: "Yenidoğan ve çocukluk dönemindeki sünnet ilk 8 aylık dönemde sadece lokal anestezi ile sünnet yapmaktayız. 8 ile 24 ay arasında genel anestezi altında sünnet yapıyoruz ve öneriyoruz. 2-5 yaş arasında cerrahi gereklilik yok ise sünnet önermiyoruz. Fakat sık idrara yolu enfeksiyonu geçiren ve buna bağlı penis enfeksiyonu (balanit) gelişen çocuklarda mutlaka sünnet önermekteyiz" dedi.

SÜNNET SONRASI BAKIM NASIL YAPILMALI?

SÜNNET sonrası bakım hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Erdem Özbek, "Yeni doğan sünneti sonrası verilen antibiyotikli kremler ile günde 3 kez sünnet yerinin bakımı yapılır. Bebeğin bezi değiştirirken, bebeği beslerken, tutarken günlük yaşantılarında bir değişiklik olmadığı söylenir. Bebeklere 3 ya da 4'üncü günde kontrol muayenesi yapılır. Doktor tarafından kontrol muayenesi yapıldıktan sonra banyo yapılmasına engel olmadığı söylenir ve konulan dikişler kendiliğinden eriyerek düşerler alınmaları gerekmez.

5 - 7 yaş arası çocuklarda genel anestezi ile 7 yaş ve üzeri çocuklarda çocuğun genel durum değerlendirilmesi sonrasında ailesiyle ayrıntılı konuşarak lokal yada genel anestezi ile sünnet yapmaktayız. Çocuk sünneti sonrasında sünnet bölgesine günde 3 kez antibiyotikli kremler sürülmektedir. Çocuklara antibiyotik şurubu ve ağrı kesici şuruplar verilmektedir. 5. gün kontrol sonrasında banyo yapılmasına izin verilmekte ve dikişlerin zamanla kendiliğinden düşeceği ve alınmasına gerek olmadığı söylenmektedir" dedi.