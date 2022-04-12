Yatırımcıların ilgi odağı ALOSBİ

Dünya'nın en modern organize sanayi bölgesi ALOSBİ olduğunu belirten Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, halihazırda bölgenin sanayi parsellerinin yaklaşık üçte birlik kısmında üretim gerçekleştiğini belirterek, "Artan talepler sonucunda inşaat halindeki parsel sayısında da artış görülmektedir. Mevcutta faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 6 bin 500 kişi çalışmaktadır. Artan parsel talepleri ve büyük parsellerde süren inşaatların bitmesi sonrasında bu sayının çok daha fazla olması beklenmekte" dedi.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayicilere bir çok avantaj sağladığını vurgulayan Tezcan, "Stratejik konum ve lojistik önemi; sanayiciye kesintisiz ve kaliteli enerji avantajı; rüzgar enerjisi santraliyle; yeşil ve güvenli sanayi kenti oluşu; tek durak ofis sistemi ile bürokrasiden uzak hızlı ve kısa süreli işlem hizmeti; Türkiye'de olmayan galeri sisteminden oluşan altyapısıyla; 112 Acil hizmetleriyle ve yatırımı bitmek üzere olan itfaiyesiyle; Jandarma karakoluyla; Teknik ve Mesleki Yüksekokuluyla; TIR parkıyla bölgemiz daha birçok ilki sanayicimizin hizmetine sunmaktadır; fazlasını sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

UCUZ VE KALİTELİ ENERJİ

Sanayi kuruluşlarının OSB çatısı altında yer almasının avantajlarını belirten Tezcan, "OSB'de üretim yapan sanayicilerimiz için en önemli avantaj öncelikle daha ucuz ve kaliteli ve kesintisiz elektrik, doğalgaz ve su sağlanmasıdır. Bunun yanında gerek atık su arıtma tesisleri kurulumu ve işletmesi, gerek katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevre mevzuatı kapsamında sanayicilerine hem mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekte hem de daha uygun fiyatlı hizmet sağlamaktadır. Yine OSB'lerde sanayici için birçok teşvik, destek ve vergisel avantajlar sağlanmaktadır. Saydığım bu genel bazı avantajlar yanında sanayicimize Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgemize özel daha birçok avantaj sunulmaktadır" dedi.

NEMRUT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

"Türkiye'de başka bir örneği bulunmayan 2019 yılında inşaat faaliyetleri başlayan Nemrut Küçük Sanayi Sitesini tamamlanmıştır" diyen Tezcan, "Böyle bir tesisin bölgemizde yer alması bizlere mutluluk vermektedir. Organize Sanayi alanlarının yalnızca sanayi alanı olarak düşünülmesi mümkün değildir. Bu sebeple bölgemizde bir çok sosyal ve kültürel tesislerde planlamaktayız" dedi.

Tezcan, "Bölgede yapmış olduğumuz yatırımların güvenliğine nasıl önem veriyorsak yangın ve doğal afetlerde hep yanımızda olan İtfaiye teşkilatı içinde çalışma yapmamız kaçınılmazdı. Bu ihtiyacımız içinde çalışmalarımız da son noktaya gelmiş olup; çok kısa sürede İtfaiye Binamız hem bölgemize hem de yakın çevremize hizmet verecektir. Bölgemizin sağlık konusundaki eksikliğimizi de Sağlık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 122 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun açılması ile çözüme ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bölgemizin önemli ihtiyaçlarından birini karşılamak adına %100 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi iştiraki olan akaryakıt satış istasyonumuz faaliyete geçmiştir" diye konuştu.

ARITMA TESİSİ

ARITMA tesisi kapasitelerini artıracaklarını da ifade eden Haluk Tezcan, "Çevreye herhangi bir zarar verilmemesi amacıyla sanayi alanımıza yıllardır hizmet veren arıtma tesisimiz gelecek yatırımlara yetmeyeceği düşüncesi ile 5 bin metreküp/ gün kapasiteli arıtma tesisimizin çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Atık suların ve katı atıkların geri kazanımı ile fizibilite çalışmaları yapılmakta" diye konuştu.

İZBAN durağı talebinde bulunduklarını belirten Tezcan, "Bölgemiz çok büyük bir ivme ile büyümekte. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Ulaştırma Bakanlığı ile demiryolu bağlantıları İzban durağı taleplerimiz içinde çalışmalarımız vardır. Yakın zamanda bu yatırımlar içinde bir sonuç alacağımızı düşünmekteyiz. Artan araç trafiği bölgemiz içinde tır, kamyon vb. araçların planlı olarak park etmelerini sağlamak ve düzenli mekanlar oluşturmak için tır parkı ve sosyal tesisi planlanmış hizmete sunum aşamasına gelmiştir" dedi.

YERALTI SULARINI DESTEKLEYICI ÇALISMALAR

Bölgede su ihtiyacı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tezcan, "İklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız dünyada hava, su oldukça önemli kaynaklar olmuştur. Bu sebeple bölgemizde yaşanacak su ihtiyacı için doğanın dengesini bozmayacak şekilde su kaynaklarını değerlendirmek için DSİ ile yapılan ortak çalışmalarımız ile yer altı sularını destekleyen yatırımlara imza atmaktayız. Ayrıca bölgemizin rüzgar ve güneş enerjileri için uygun bir konumda olması nedeniyle enerji üretiminde GES ve RES'lere destek vermekte kendi yatırımlarımızı da bu kapsamda yönetmeye çalışmaktayız" diye konuştu.

MESLEK LİSESİ VE ÜNİVERSİTE ISBIRLIKLERI

SANAYİ tesislerine nitelikli ara eleman yetiştirilmesinin öneminin büyük olduğunu hatırlatan Tezcan, "Yapmış olduğumuz girişimler sonucunda TOBB ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz yatılı meslek lisesi bitim aşamasında olup; 2022'de eğitime başlanması hedeflenmekte" diye konuştu.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

TEZCAN, "Bölgemizde katılımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek, üretim maliyetlerini düşürerek, yüksek teknoloji ürünlerini üretmek ve ülkenin her anlamda kalkınmasında rol oynayacak üniversite sanayi işbirliğini hedefleyen düşüncelerimizi faaliyete geçirmek için İzmir'deki tüm üniversiteler ile protokoller yapmaktayız" dedi

KRES HİZMETİ

Çocuk sahibi olan çalışan için kreş projeleri olduğunu belirten Tezcan,"Bölgemizde çalışanların küçük yaşta çocukları olduğu ve bunlar ile ilgili çalışma yapmamız gerektiğini düşünerek hareket edip; bölgemizde yapmayı planladığımız Gündüz Bakımevi projeleri tamamlanmış, yapım aşamasına gelmiştir" dedi.

CAMİ YAPIMI

Bölgede cami yapımı için çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Tezcan, "Bölgemize cami yapımı için projeleri çalışmaları başlamış olup; katılımcılarımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.

JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI

BÖLGEDE faaliyet gösteren tüm katılımcıların her türlü hizmeti kısa sürede sağlıklı olarak alması için çalıştıklarını ifade eden Tezcan, "Bölgemizin tüm alt yapıları hiçbir OSB'de olmayan galeri sistemi ile sağlanmaktadır.

PROTOKOL İMZALANDI

GEREK galeri sistemi olan altyapımız gerekse tüm yollarımız kamera sistemi ile sürekli takip ediliyor olsa bile bunun yeterli olmayacağı düşüncesi ile Jandarma Genel Komutanlığı ile aramızda 2020 yılında yapılan protokolle toplamda yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisine Jandarma Karakolu düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bölgemizde daha güvenli bir gelecek için yapımını tamamladığımız Çoraklar ALOSBİ Jandarma Karakol Komutanlığının açılışını Şubat ayında gerçekleştirdik" dedi.