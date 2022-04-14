Çiğli’de sergilenen siyasi oyun sona erdi

YENİ Asır'ın Çiğli Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın başlattığı grevle ilgili yaptığı haberlerdeki tahminler birebir gerçekleşti. Başlatılan grevin, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü Büyükşehir CHP Grup Başkanvekili adaylığından çekilmesi için düzenlenmiş bir siyasi oyun olduğu ortaya çıktı.

YENİ ASIR'I TEBRİK ETTİ

Grevle ilgili "Çiğli dışından gelen 'şebeke'yi de biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, 'siyasi' oyunlar içinde olanları da biliyoruz" diyen Gümrükçü, söylediği 'şebekeden' gördüğü baskı nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Gümrükçü'nün çekilme kararının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in istediği CHP'li üye Murat Aydın grup başkanvekili seçildi. Gümrükçü'nün işaret ettiği "şebeke" istediğini alınca daha önce anlaşmaya yanaşmayan sendika, önceki akşam taleplerinin bir kısmından vazgeçerek belediyenin teklifini kabul etti ve 6 gündür süren grevi sona erdirdi.

Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, Çiğli halkı, belediye işçileri ve Gümrükçü'ye; Tunç Soyer, Vekili Mustafa Özuslu ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tarafından oyun oynandığını öne sürmüş ve "İddia ediyorum bu grev grup başkanvekilliği seçimi sonrasında bitecek" açıklamasında bulunmuştu. Anlaşmanın ardından konuşan Boztepe, "Dediklerimizin hepsi doğru çıktı. Yeni Asır'ı da burada yaptığı habercilik nedeniyle tebrik ediyorum. Bir haftada geriye ne kaldı? Yığınlarca çöp... Bu oyunların faturasını maalesef Çiğlililer ve İzmir halkı ödedi. Bir koltuk için Çiğli halkına bunları yaşatmaya değer miydi?" dedi. ■ ERHAN GÜLENÇ

İŞÇİLER BELEDİYEYİ BASTI

UZLAŞININ üzerinden 1 gün dahi geçmeden Çiğli Belediyesi'nde dün akşam yine hareketli dakikalar yaşandı. Sendika ile belediyenin imzaladığı anlaşmadan memnun olmayan işçiler olduğu iddia edilen bir grup, belediye binasını bastı.

Grup, "Satılık sendika" sloganları atarak Başkan Gümrükçü'nün makamının olduğu kata yöneldi. işçiler, DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı ve Genel İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin'e tepki gösterdi.

SORUNUN 2. ve 3. yıl için verilecek zam oranı konusunda yaşandığını anlatan Hüsnü Boztepe, "İlk yıl için yüzde 36 zamda zaten anlaşılmıştı. Sendika ikinci yıl için yüzde 90 zam istiyordu. Ancak önceki akşam ikinci yıl için yüzde 20 ilk 6 ay ve yüzde 17 zamda anlaştılar. Üçüncü yıl için de TEFE+TÜFE ve artı yüzde 2 zamda el sıkışıldı. Biz Utku Gümrükçü'yü de uyarmıştık. 'O koltuğu size vermezler, vazgeçin adaylıktan. Çiğli halkı zaten size ulvi bir görev vermiş, siz bunu yapın' demiştik" diye konuştu. Öte yandan, birçok işçinin sendika yönetimine kızgın olduğu ve kendilerine daha önce söylenen şartlardan taviz verildiğini söylediği ifade ediliyor.