Tsunami İzmir’i 500 metreye kadar yutabilir

İL Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP), Ege Denizi'ndeki fayların ürettikleri depremler sonucunda İzmir'de tsunami meydana gelebileceğine ve tsunamilerin olası sonuçlarına değinildi. Midilli Fayı'nda oluşacak 6.9 büyüklüğündeki bir depremle meydana gelmesi öngörülen tsunaminin karada 500 metreye kadar etkili olabileceği belirtildi. Raporda tsunaminin olası sonuçları anlatıldı.

Afetin etkileri ve sonuçları ile etki alanı açısından; İzmir Kuzey kıyılarına (Karaburun, Foça, Aliağa, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen) ulaştığında ilgili kıyıların batimetrik ve topografik özelliklerine bağlı olarak kıyıdan 500 metre uzaklıklara kadar olan bölgelerin etkilenebileceği, bu alan içerisinde liman, tersane, iskele, marina vb.elektrik, su, atık su, doğalgaz vb., konutlar, parklar ve afet toplanma alanlarının hasar görebileceği belirtildi. Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli ve sahil şeridinin tsunamiden daha çok etkilenebileceği söylendi.