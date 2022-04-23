Seferihisar’a üç büyük yatırım müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yaptığı İzmir Seferihisar ziyareti sonrasında, ilçe için üç büyük yatırım müjdesi verdi. Ziyaret sırasında bakanlara yatırım projeleri ile ilgili sunum yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, projelerinin kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seferihisar'ımıza yakında çok önemli yeni yatırımlar geliyor" dedi.



EK TOKİ ETABI GELİYOR

Yapım çalışmaları devam eden bin 22 konutluk TOKİ Seferihisar projesinin, dar gelirli aileler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Aydın, "Bu güzel projeden sınırlı sayıda Seferihisarlı faydalanabilmişti. Bakanımız Murat Kurum'a özel ek bir TOKİ etabı ihtiyacı olduğunu ilettik. Kendisi talebimizi olumlu karşıladı ve konu hakkında çalışma yapılması için talimat verdi" diye konuştu. Seferihisar'ın önemli turizm bölgelerinden Ürkmez'de bir sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu, bölgede hizmet veren esnafın sanayi sitesi olmaması sebebiyle yerleşim yerlerindeki dükkânlarda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Başkan Aydın, "Bakanımıza detaylı bir sunum yaptık. Bakanımız projeye ilgi gösterdi, gerekli çalışmaların yapılması ve projenin takip edilmesi talimatını verdi" diye konuştu. Seferihisar'da, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri donanımlı bir sosyal alan olmadığının altını da çizen Aydın, "Sığacık Mahallesi'nde bulunan Girlen mevkiinin hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirecekleri bir Millet Bahçesi olarak düzenlenmesinin ilçemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Millet Bahçesi projesi Seferihisar'ın çehresini yükseltecek" sözleriyle projelerin müjdesini verdi.