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Haberler İzmir Geri dönüşüm fabrikası yandı

Geri dönüşüm fabrikası yandı

Alev alev yanan geridönüşüm malzemelerinden çıkan duman şehrin her yerinden görüldü.

27.4.2022

Geri dönüşüm fabrikası yandı
İZMİR'İN Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. TOMA araçları da söndürme çalışmaların adestek verdi. Personelin yemek molası sırasında çıkan yangın fabrikada bulunan kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangın alanını gören güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Yangının çıktığı bölgede iş yeri bulunan Ali Emin Kocabıyık, "Burası bir geri dönüşüm işleme tesisi. Bu balyaların hepsi birbirine bağlı, biri tutuşunca hepsi kibrit gibi yandı. Büyük korku yaşandı. Herkese geçmiş olsun" dedi.
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