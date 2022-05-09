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İzmir'de acı son! Karşıya geçerken otomobilin altında kaldı

Son dakika... İzmir Konak'ta acı kaza. Yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Turhan Dizdaroğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yaşanan kaza sonrası trafik neredeyse durma noktasına geldi.

İHA

09.05.2022, 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 09:12

İzmir’de acı son! Karşıya geçerken otomobilin altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Altgeçidine yakın tarafta meydana geldi. İddiaya göre, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan askeri araç yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na (35) çarptı.

Yerde hareketsiz yatan Dizdaroğlu'nu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Turhan Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Turhan Dizdaroğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova yönünden Konak istikametine olan yol, kaza nedeniyle tek şeride düşerken, trafik durma noktasına geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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