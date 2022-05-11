İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Mayıs Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
11.05.2022 09:00 10:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇORAKLAR, YENİ KALABAK, ESKİ KALABAK, HACIÖMERLİ YUKARI MAHALLELERİ, ERDEM MÜHENDİSLİK ÖZEL, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, BAZ-TAŞ ÇALTIDERE ÖZEL TR, BAZTAŞ ÖZEL TR, DELSAN TR ÖZEL, DELSAN ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYE TAŞKIRMA ÖZEL ESKİ KARAKÖY TR, İZSU KALABAK İÇME SUYU ÖZEL TR, HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR, TÜRK TELEKOM ÖZEL TR, İZSU ÇORAKLAR İÇME SUYU ÖZEL, RASİM DERE ÖZEL TR, SARILAR İNŞAAT ÖZEL TR, TURKCELL ÇALTILIDERE ÖZEL TR, İZSU KALABAK ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-20 ÖZEL TR, MÜRÜVET KAFALI ÖZEL TR, GÜNSUN GES ÖZEL TR, EMİNE KESKİN ÖZEL TR, İKA İZMİR YOL YATIRIM A.Ş. ÖZEL,, EMİNE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, AYŞE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, NESLİHAN AĞAÇCI GES ÖZEL TR, KAYA MADENCİLİK ÖZEL VE CİVARLARI
11.05.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇORAKLAR, YENİ KALABAK, ESKİ KALABAK, HACIÖMERLİ YUKARI MAHALLELERİ, ERDEM MÜHENDİSLİK ÖZEL, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, BAZ-TAŞ ÇALTIDERE ÖZEL TR, BAZTAŞ ÖZEL TR, DELSAN TR ÖZEL, DELSAN ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYE TAŞKIRMA ÖZEL ESKİ KARAKÖY TR, İZSU KALABAK İÇME SUYU ÖZEL TR, HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR, TÜRK TELEKOM ÖZEL TR, İZSU ÇORAKLAR İÇME SUYU ÖZEL, RASİM DERE ÖZEL TR, SARILAR İNŞAAT ÖZEL TR, TURKCELL ÇALTILIDERE ÖZEL TR, İZSU KALABAK ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-20 ÖZEL TR, MÜRÜVET KAFALI ÖZEL TR, GÜNSUN GES ÖZEL TR, EMİNE KESKİN ÖZEL TR, İKA İZMİR YOL YATIRIM A.Ş. ÖZEL,, EMİNE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, AYŞE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, NESLİHAN AĞAÇCI GES ÖZEL TR, KAYA MADENCİLİK ÖZEL VE CİVARLARI
11.05.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ NAMIK KEMAL, BAYRAK, 3125, 3296, 3331, 3315/1, 3333, 3337 SOKAKLAR VE CİVARLARI
11.05.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRANŞAKRAN MAHALLESİ ÇEŞME ÖNÜ CADDESİ, 3133, 3186, 3208, 3211, 3213, 3214, 3230, 3237, 3239, 3243, 3210 SOKAKLAR VE CİVARLARI
11.05.2022 16:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇORAKLAR, YENİ KALABAK, ESKİ KALABAK, HACIÖMERLİ YUKARI MAHALLELERİ, ERDEM MÜHENDİSLİK ÖZEL, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, BAZ-TAŞ ÇALTIDERE ÖZEL TR, BAZTAŞ ÖZEL TR, DELSAN TR ÖZEL, DELSAN ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYE TAŞKIRMA ÖZEL ESKİ KARAKÖY TR, İZSU KALABAK İÇME SUYU ÖZEL TR, HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR, TÜRK TELEKOM ÖZEL TR, İZSU ÇORAKLAR İÇME SUYU ÖZEL, RASİM DERE ÖZEL TR, SARILAR İNŞAAT ÖZEL TR, TURKCELL ÇALTILIDERE ÖZEL TR, İZSU KALABAK ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-20 ÖZEL TR, MÜRÜVET KAFALI ÖZEL TR, GÜNSUN GES ÖZEL TR, EMİNE KESKİN ÖZEL TR, İKA İZMİR YOL YATIRIM A.Ş. ÖZEL,, EMİNE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, AYŞE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, NESLİHAN AĞAÇCI GES ÖZEL TR, KAYA MADENCİLİK ÖZEL VE CİVARLARI
BERGAMA
11.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEPEKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI
BORNOVA
11.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,SANAYİ CADDESİ,361,362,363 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,OKUL,1497/1, 1509/1 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ YAN YOL,168,161,162 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1403,1405,1406,1408,1409,1440 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALESİ,1412/2,1412/1,141411/4 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367,367/7,364/10 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
11.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GEDİZ 222-679/1 SK. KAVŞAĞI,222,637/30,637/31,637/32,637/53, 647/1,647/27,647/28,647/29,694/1,694/26,694/30,694/32,694/33,694/37,694/38,694/39,695/3, 695/4,696/13 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
11.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,122 (NO:2), GAZİ ÇİÇEK CADDESİ (NO:33) SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ, GAZİ ÇİÇEK CADDESİ (NO:26), 168 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,79 (NO:8),72,71 SOKAKLAR VE CİVARI
GAZİEMİR
11.05.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,122 (NO:2), GAZİ ÇİÇEK CADDESİ (NO:33) SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 12:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ, GAZİ ÇİÇEK CADDESİ (NO:26), 168 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2022 15:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,79 (NO:8),72,71 SOKAKLAR VE CİVARI
SELÇUK
11.05.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması GÖKÇEALAN MAH.601-610 ARASI SOKAKLAR -629-630 SOKAKLAR VE FATMA GÜNHAN -ZAFER SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-1
11.05.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması GÖKÇEALAN MAH.618-630 ARASI SOKAKLAR VE ERGENOKON-BURGAZ-ZAFER SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-2
TİRE
11.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması (DUMLUPINAR MAH VE CUMHURIYET MAH) DEBBOY SK-KARAHASAN CD.- AĞA SK-2.YAVAN ÇEŞME SK-KAPLAN ÇEŞME SK-KÜTÜKMINARE SK-DIBEK MEYDANI SK-YAVAN ÇEŞME SK-YALIN AYAK SK-YAMUKAĞA SK-3. YAVAN ÇEŞME SK-HARLAK SK-ÜZÜMCÜ GEÇIDI-AKARSU SK-KANBUR SK-KALFA SK-GINE SK-KIVRIK SK-KONAK SK-EMIRGAN SK-DÖRTYOL SK L-29
11.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TURAN MAH.-2.SELVI SK-KAPLAN SK-2.SELVI MESCID SK-YAVUKLUOĞLU SK-BEYLERDERESICD-ŞANIZADE CD-2.DERE SK-BEYLERDERE CD-BEYLERDERE 2.ÇIKMAZI-UZUNKUYU SK-2.YAVUKLUOĞLU SK-KISIKTEPE SK-1.DERE SK-1. SELVILI MESCID SK-İZSU TR LERI-TIRE ÇAĞDAŞ İNŞAAT ÖZEL TR
URLA
11.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İÇMELER MAH. 1019,1029,1033,1035,1037,1045,1045/1,1048,1080,1084,1086,1088,1090,1092,1098,1142 SOKAKLAR
11.05.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İÇMELER MAH. 1019,1029,1033,1035,1037,1045,1045/1,1048,1080,1084,1086,1088,1090,1092,1098,1142 SOKAKLAR