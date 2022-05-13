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Haberler İzmir İzmir'de metro kullanacaklar dikkat! O iki durak arasında 15 gün sefer yapılmayacak

İzmir'de metro kullanacaklar dikkat! O iki durak arasında 15 gün sefer yapılmayacak

İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Üniversitesi – Evka 3 istasyonları arasında yapılacak çalışmadan dolayı bir süre sefer yapılamayacak. Açıklamada Çalışmanın, 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı ve en geç 15 gün içinde bitirileceği belirtildi.

DHA

13.05.2022, 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 14:54

İzmir’de metro kullanacaklar dikkat! O iki durak arasında 15 gün sefer yapılmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. planlı teknik bir çalışma nedeniyle Ege Üniversitesi – Evka - 3 istasyonları arasında geçici süreyle sefer yapılamayacağını duyurdu. Çalışmanın, 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı ve en geç 15 gün içinde bitirileceği belirtildi.

Bu süre içinde metro seferlerinde son durak Bornova İstasyonu olacak. Buradan Ege Üniversitesi İstasyonu'na 6 dakikada bir ring treni çalışacak. Evka 3 Aktarma Merkezi'ne devam edecek yolcular ise Bornova İstasyonu'ndan kalkacak ESHOT otobüslerinden ücretsiz yararlanacak.

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