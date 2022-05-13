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İzmir'de metro kullanacaklar dikkat! O iki durak arasında 15 gün sefer yapılmayacak

İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Üniversitesi – Evka 3 istasyonları arasında yapılacak çalışmadan dolayı bir süre sefer yapılamayacak. Açıklamada Çalışmanın, 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı ve en geç 15 gün içinde bitirileceği belirtildi.