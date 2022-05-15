İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2022’de 12 milyon yolcu hedefi

İSTANBUL, ANKARA VE ALMANYA, EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTALAR

İzmir'den iç hatları kullanarak en çok tercih edilen noktalar Ankara ve İstanbul olurken, dış hatlarda İzmir'i en çok tercih edilen noktanın Almanya olduğunu vurgulayan Balcı, "2 senedir İngiltere'ye olan uçuşlar durduğu için bir problem söz konusuydu ama bu yıl İngiltere'den de güzel rakamlar bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.