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İzmir’in ilk “Yeşil Yıldız”ı Piri Reis’in

Törene SKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli, Özel Piri Reis Okulları Genel Müdürü Sabrina Ataseven ile öğrenci temsilcileri katıldı.

17.5.2022

İzmir’in ilk “Yeşil Yıldız”ı Piri Reis’in
ÖZEL Piri Reis Okulları, "Sürdürülebilir Yaşam (La vie durable- Sustainable Life- Vita Sostenibile)" adlı yıllık okul projesi ile İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (SKOOP) tarafından bu yıl verilmeye başlanan "Yeşil Yıldız" sertifikasını almaya hak kazanan ilk okul oldu. Başta insan olmak üzere tüm canlıların kaliteli bir yaşam sürmesine katkı sağlamak, değişim gereken toplumsal konularda faaliyetler yürütmek amacıyla geçen yıl kurulan İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (SKOOP), çevreye duyarlı okullar için geliştirdiği "Yeşil Yıldız Programı"nın ilk yıldızını Özel Piri Reis Okulları'na verdi. İzmir'in ilk "Yeşil Yıldız"ı, Özel Piri Reis Okullarının Karşıyaka Kampüsü'nde düzenlenen sade bir tören ile okul girişine asıldı.
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