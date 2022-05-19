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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

19.05.2022, 21:16

İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zülküf Bayram (43) ile M.E. (26) ve K.T. (35) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, M.E. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan M.E. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen K.T.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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