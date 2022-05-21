İzmir’de 94 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

Yeni tip koronavirüs salgınının yoğun olduğu dönemde vaka sayılarıyla gündeme gelen İzmir'de, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 94'e kadar geriledi.



YOĞUN BAKIM BOŞALDI

İZMir'de, diğer kentlerde olduğu gibi aşılanma ya da havaların ısınması gibi faktörlere bağlı olarak vaka ve ölüm oranları ciddi şekilde azaldı. İzmir genelindeki tüm hastanelerde tedavi gören 94 hastadan 45'inin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgında sona doğru yaklaşıldığını söyledi. Rakamlara bakarak Kovid- 19 pandemisinin artık endemi durumuna evrildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini dile getiren Şener, salgının eylül-ekime kadar gündemde derin bir yer teşkil etmeyeceğini savundu. Üst solunum yolu enfeksiyonunun arttığı kış aylarında yeniden Kovid-19 olguları görülebileceğine işaret eden Şener, "Rakamlar böyle giderse bu virüsün tamamen Türkiye için endemi hale geldiğini söyleyebileceğiz" dedi.

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