Büyükşehir Belediyesi maaşları zor ödüyor

Serter'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, Büyükşehir Belediyesi'nin kirasını ödeyemeyen esnafın da peşine düştüğü ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in popülist politikaları 3 yılda belediyeyi borç batağına sürükledi. Belediyeyi 3 milyar lira borçla devralan Soyer, 3 yılda borç miktarını 12 milyar liranın üzerine çıkardı. Bugüne kadar AK Parti'nin 'batık belediye eleştirilerine şiddetle karşı çıkan, yalanlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e partilisi CHP İzmir milletvekili Bedri Serter'den itiraf gibi açıklama geldi.

'KASADA PARA KALMADI'

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili isimlerle CHP'lileri karşı karşıya getiren 'Büyükşehir maaşları bile ödemekte zorlanıyor' tartışmalarına Bedri Serter de dahil oldu. Soyer'e yönelik "Batık belediye" söylemlerine her fırsatta karşı çıkan ve Büyükşehir Belediyesi'nin finansman yapısının sağlam olduğunu öne süren Tunç Soyer'e partilisi CHP İzmir milletvekili Bedri Serter'den yalanlama geldi.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Bedri Serter, Büyükşehir Belediyesi'nin Soyer'in iddia ettiği gibi finansal açıdan sağlam bir yapıya sahip olmadığını gözler önüne serdi. Büyükşehir'in kasasında para kalmadığını söyleyen Serter, CHP'li belediyelerden devlete verilen vergi ile devletten alınan paya dikkat çekti ve bu koşulların maaşların zor ödenmesine sebep olduğunu iddia etti. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi de kirasını ödeyemeyen esnafın peşine düştüğü ortaya çıktı. Pandemi döneminde kira alacaklarını 3 ay erteleyen belediye, sonraki dönemde biriken kira borçlarını tahsil etmek için belediye avukatları ile esnafın peşine düştü.

"KÖRFEZ'DEKİ KOKUDAN RAHATSIZIM"

İzmir Körfezi'nde kötü koku sorunun çözülememesini de maddi sıkıntılara bağlayan CHP'li Serter, "Körfez kokuyor. Ben de rahatsızım. Neden kokuyor? Parasız kaldık belediyede... Maaşları zor ödüyoruz" ifadelerini kullandı.