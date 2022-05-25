Tümörü 14 doktor 10 saatte çıkardı

İZMİR'DE kanser hastasının omurga ve omuriliğinde tespit edilen 15 santimetrelik tümör, hassas doku ve sinirlerin yer aldığı bölgeden 14 cerrahın 10 saatlik operasyonuyla çıkarıldı. Aydın'da yaşayan 41 yaşındaki Şevket Demirdöven'e, 2015 yılında kalça ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Demirdöven'in bel bölgesindeki 15 santimetrelik tümörün çıkarıldığı ameliyatı koordine eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dündar Sabah, ameliyatta omurganın bir bölümünün çıkarıldığını, sinir kökleri ve ana damarlara kan taşıyan sistemin bağlanarak hareket sahası açıldığını, omuriliğin de yana çekilerek tümörün alındığını anlattı. Sabah, ameliyat sonrası sinirlerin gayet iyi çalıştığını gördüklerini ifade etti. Sabah, Demirdöven'in sağlık durumunun iyi olduğunu, bir hafta sonra taburcu edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.