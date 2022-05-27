Kadınlara "botoks" erkeklere "brotoks"! Gençleşmek için başvuruyorlar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Kliniğine sağlıklı ve bilimsel yöntemlerle genç görünüme kavuşmak isteyen kadınlar botoks, erkekler en çok brotoks işlemi için başvuruyor.

Dermatolojik tedavileri estetik uygulamalarla desteklemek, bilimsel yöntemlerle genç görünüm sağlamak ve geleceğin dermatoloji uzmanı yetiştirmek amacıyla DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2022 yılında kurulan klinikte, teknolojik cihazlarla ve modern yöntemlerle tıbbi tedaviler uygulanıyor.