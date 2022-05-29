  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! 29 yaşındaki Öykü Su hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! 29 yaşındaki Öykü Su hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın 29 yaşındaki kızı Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

DHA

29.05.2022, 15:24

İzmir’de feci kaza! 29 yaşındaki Öykü Su hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki 35 KF 2871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.'nin kullandığı 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan'ı ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Manisa'da korkunç kaza! Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA