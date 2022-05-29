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İzmir'deki acı kazada hayatını kaybeden Öykü gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir’in Bornova ilçesinde üç aracın karıştığı kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan’ın 29 yaşındaki kızı gıda mühendisi Öykü Su Atılgan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

AA

29.05.2022, 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022, 20:40

İzmir’deki acı kazada hayatını kaybeden Öykü gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı Öyküsu Atılgan son yolculuğuna uğurlandı.

Öyküsu Atılgan için Bilal Saygılı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Atılgan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Atılgan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, törende yaptığı konuşmada Atılgan'ın yaşadığı acıyı Ege Üniversitesi ailesi olarak derinden hissettiklerini belirterek, "İslamiyet'in bir şiarı var. O da kaza, kader. Bunlar İslamiyet'in şiarı. Hüküm Allah'ın. Hakan kardeşime başta olmak üzere bütün Ege Üniversitesi ailesine Cenabıhak sabrı cemil versin. Merhum evladımıza Allah rahmet eylesin." dedi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Öyküsu Atılgan'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde Aydın yönüne giden Can İ'nin kullandığı 35 KF 2871 plakalı otomobil kontrolden çıkarak iki araca çarpmıştı. Kazada yaralanan Öyküsu Atılgan (29) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İzmir'de feci kaza! 29 yaşındaki Öykü Su hayatını kaybetti

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