İzmir elektrik kesintisi 31 Mayıs Salı

GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yapılacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. İşte 31 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yapılacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. İşte 31 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
31.05.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMZİLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ ÇALTILIDERE MAHALLESİ PINARCIK YOLU, KÖSTEM KÖY ATATÜRK CADDESİ, CUMHURİYET SOKAKLAR VE CİVARLARI
BAYRAKLI
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAMANLAR MAHALLESİ, KUBİLAY CADDESİ, 7325, 7328, 7345/2, 7347/1, 7354, 7325/1, 7345, 7354/1, 7355, 7329, 7345/1, 7346, 7346/1, 7347, 7354/2, 7331, 7333/1, 7330, 7332, 7327, 7332/1,7301/1, 7302, 7323/7, 7324/3, 7325, 7328/1, 7315/2, 7322, 7328, 7301, 7323, 7324/2, 7325/1, 7323/4-5, 7324/4, 7319, 7324, 7331, 7323/6, 7323/1-2-3, 7324/1, 7326, 7327 SOKAKLAR VE CİVARI
BEYDAĞ
31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
BORNOVA
31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KOŞUKAVAK MAHALLESİ, ABDİ İPEKÇİ CADDESİ, KEMALPAŞA CADESİ, ALTINDAĞ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, 4169, 4169/1, 4244, 4171, 4268,4167, 4165, 4175 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, BORNOVA CADDESİ, 6157, 6157/1-2, 6158 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KOŞUKAVAK MAHALLESİ, 4218/1, 4226, 4242 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6166, 6170, 6172 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, 5717, 5712, 5746/9, 5711/4-6-17-19-21-23-25-27-29 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6166, 6170 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, ÇAMKULE PAZAR YERİ, 5746 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, IŞIKKENT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, BORNOVA CADDESİ, 6172, 6173 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, KEMALPAŞA CADDESİ, SANAT CADDESİ, 5620, 5616, 5627/1, 5627/2, 5627, 5633, 6236 SOKAKLAR CİVARI
31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6240, 6240/5, 4076 SOKAKLAR CİVARI
ÇİĞLİ
31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI İZKENT MAHALLESİ, 8840, 8838, 8839, 8837 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI İNÖNÜ MAHALLESİ, 8972/4, 9504 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/20, 8087/17, 8087/19 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATAŞEHİR MAHALLESİ, 8016/1, 8020, 8014, 8016/2, 8015 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/20, 8087/17, 8087/19 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 8964, 8968/1 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/13, 8087/15 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 8981/1, 8972/5, 8972/3 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, 9607/2, 9607/1 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, 9600/1, 9607/1, 9607/5, 9607/7 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EVKA-5 MAHALLESİ, 8927, 8927/1 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
31.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MH. 3038, 3016, 3034, 3040, 3063 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAKARYA MH. 3091, 3089, 3080, 3111 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
GÜZELBAHÇE
31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİ, İSTİKBAL, YARENDEDE CADDELERİ, 459, 620, 471, 624, 608/1-2, 638, 457, 461, 465, 467, 626, 636, 650, 618, 455, 606/1, 463, 622 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİ, İSTİKBAL, YARENDEDE CADDELERİ, 459, 620, 471, 624, 608/1-2, 638, 457, 461, 465, 467, 626, 636, 650, 618, 455, 606/1, 463, 622 SOKAKLAR VE CİVARI
31.05.2022 09:00 14:15 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİNDE BULUNAN TOPÇUOĞLU, EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL SULAMA, VODAFONE BAZ İSTASYONU
KARŞIYAKA
31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BOSTANLI MAHALLESİ, CENGİZ KOCATOROS, HÜSEYİN YURTTAŞ, OTOPARK, 1771, 1775, 1671, 1774, 1783, 1735 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDERESI SULUK MEVKII VE CIVARLARI
KINIK
31.05.2022 11:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SULTAN GIDA VE MEVKİİ
KİRAZ
31.05.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI
31.05.2022 10:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU, UMURLU, TAŞLIYATAK, TUMBULLAR, ÖRENCIK, MAVIDERE, OLGUNLAR, AHMETLER, İĞDELI DAMLAR, AZMANLAR, DEMIRAYAKLAR, DOĞANCI OYUKKIRAN MEVKII. SIRIMLI MAH. AVCILAR SOKAK VE CIVARLARI
MENEMEN
31.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ CANPOL EVLERİ, 6301, 6302, 6303 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI VE KEMENLER MAHALLELERI
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI
31.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI KISMEN
31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI MAHALLELERININ OVA MEVKIILERI AYRICA BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCITLI, KEMENLER, BADEMLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI MAHALLELERININ TAMAMI
SEFERİHİSAR
31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT
TİRE
31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YIĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII