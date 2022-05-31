İZSU’da büyük savaş- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin gitmesinin ardından şimdi de İZSU'daki genel müdürlük savaşı kızıştı. Başkan Tunç Soyer'in çalışmalarından memnun olmadığı İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ı değiştireceği iddia ediliyor.

Soyer'in milyarlarca lira bütçesi olan kurumun başına İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı'yken belediyeye transfer ettiği Gürkan Erdoğan'ı getirmek istediği konuşuluyor. Aysel Özkan'ı ise, Tunceli lobisinin desteklediği kaydedilirken ESHOT Genel Müdür Yardımcısı olan ziraat mühendisi Kerim Özer ve İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu'nun da girişimlerini hızlandırdığı kaydediliyor.

ERHAN GÜLENÇ