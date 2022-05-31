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Haberler İzmir Türkiye’nin en sıcak ilçesi Tire oldu

Türkiye’nin en sıcak ilçesi Tire oldu

31.5.2022

Türkiye’nin en sıcak ilçesi Tire oldu

İZMİR Tire ilçesi uzun yıllar aradan sonra Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, "Gerçekleşen En yüksek Sıcaklıklar" listesinin başında iki gün üst üste İzmir'in Tire ilçesi yer aldı. Termometreler, ilçede 28 Mayıs Cumartesi günü 39.5, 29 Mayıs Pazar günü ise 40.8 santigrat dereceyi gördü.

Tire'yi, 40.0 ile Eskişehir Sarıcakaya ve 39.4 ile Aydın'ın İncirliova ilçeleri takip etti. Son 70 yılın en sıcak Mayıs ayını geçiren Tire'de sıcak hava ilçe halkını da olumsuz etkiledi. Hafta sonu mesire alanları, park ve çay bahçeleri bir nebze de olsa serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Karayollarının bazı noktalarında aşırı sıcaklık nedeniyle asfaltın eridiği gözlenirken, sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini daha da arttırmasının beklendiği açıklandı. ■ NADİR UYSAL

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