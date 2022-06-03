6 yıldır boşanamıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Sedat Kanlıoğlu (55) 6 yıl önce boşanma davası açtığı eşinden, bir türlü boşanamadığını iddia etti. Bursa'da satın aldığı evi, eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasından dolayı terk ettiğini ve bir daha eve geri dönmediğini söyleyen Kanlıoğlu, şimdi de eşinin borç oyunu yüzünden otomobilinin haciz yoluyla elinden aldığını öne sürdü.

Bursa'daki bir fabrikadan emekli olan Sedat Kanlıoğlu, 2016 yılında şiddetli geçimsizlik nedeni ile 25 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

O dönem Bursa'da yaşadıklarını ve eşinin de Mustafakemalpaşa ilçesinde Çördük Mahalle Muhtarı Sabahat Kanlıoğlu (52) olduğunu aktaran Kanlıoğlu, "Eşim evlendiğimiz dönemde çalışmıyordu. Kendisine Bursa Kemalpaşa'da oturduğumuz ev ile bir de sıfır otomobil aldım. Hatta muhtar olması için de ben teşvik etmiştim. 2015 yılında kendisine satın aldığım aracı benden habersiz sattı. Bu nedenle aramızda sorunlar çıktı. Bu süreçte babam ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Torbalı'ya gidip geldiğim dönemde dahi hep problem çıkardı" dedi

"ÇOCUĞUMUZ OLSA NEYSE"

Kendisi Torbalı'da iken eşinin jandarmaya başvurup hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen Kanlıoğlu, 2016 yılında Mustafakemalpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Sabahat Kanlıoğlu'nun kendisinden 100 bin lira maddi, 250 bin lira da manevi tazminat istediğini vurgulayan Kanlıoğlu, "Yerel mahkeme boşanmamıza karar verdi ancak karşı taraf İstinaf Mahkemesi'ne başvurunca dosya yoğunluğundan dolayı karar hala çıkmadı. Çocuğumuz olsa tamam. 6 yıldır sonuca ulaşamıyoruz. Dava bitmiş olsaydı belki yeni hayat kurar, hatta çocuk sahibi bile olurdum" diye konuştu.

"EVİMİN ÖNÜNDEKİ ARACI HACZETTİRDİ"

KANLIOĞLU, geçen hafta eşinin borç oyunu ile evinin önündeki aracı da haczettirip elinden aldığını öne sürdü. Dava süreci çekişmeli devam ettiği için mal paylaşımı olmadığını, eşi Sabahat Kanlıoğlu'nun Menemen'deki bir vatandaşa 100 bin lira borçlandığı gerekçesi ile evinin önündeki aracın haczedilip, yediemin deposuna çekildiğini ifade eden Kanlıoğlu, "Tanımadığım bir adama sözde 100 bin lira borçlanmış. Bir gün sonra da nasıl olduysa bu parayı ödemiş. Benden habersiz çilingirle aracımın kapılarını açıp götürmüş. Özel eşyalarımı oraya bırakmış. Benden oyunla aldığı aracı kullandığını duydum" dedi.

METİN BURMALI