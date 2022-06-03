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Haberler İzmir Çeşme'nin yeni tartışma konusu güneşlenme terası

Çeşme'nin yeni tartışma konusu güneşlenme terası

Salih Güney, “Dünya Kültür Mirası aday listesindeki Çeşme Kalesi’nin önüne hiçbir şey yapılamaz. Başkan Oran tarihi dokuyu katletmeye devam ediyor” diye konuştu.

3.6.2022

Çeşme’nin yeni tartışma konusu güneşlenme terası

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde tarihi kalenin önüne yaptığı 4 büfe ile tartışmaların odağında yer alan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran, şimdi de meydanda 4 milyon 287 bin liraya güneşlenme terası yaptırıyor. Çeşme'ye gelenlerin ilçe meydanında güneşlenip denize girebilmesine imkan tanıyacak teras inşaatının 21 Haziran'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Oran'ın bu girişimi, ilçede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Büfeleri "ucube" olarak nitelendiren sinema sanatçısı Salih Güney, teras için de sert bir çıkış yaptı.

ORAN'IN yeni bir skandala imza attığını ifade eden Güney, "İlçe Emniyet Müdürlüğü yanına yapmaya çalıştığı plaj deniz trafiği açısından tehlikeli bulununca, Kaymakamlık tarafından durdurulmuştu. Ama Çeşme'nin 'Eko'sunu kimse durduramaz. Şimdi de deniz kenarındaki bisiklet ve yaya yoluna tahta döşeyerek Çeşme Güneş Terası inşaatına başladı. Kale önünde yaptığı ucube büfelerden güneşlenme terasına çay kahve servisi yapacak. Bu çok yanlış" dedi.

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