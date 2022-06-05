Silahlı saldırıda öldürülen Dobo Metin toprağa verildi

Karşıyaka Spor Kulübünün tribün liderlerinden olan Arslan için Karabağlar'daki Abdullah Gül Özkan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene çok sayıda Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı katıldı. Polis, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Arslan'ın cenazesi, Karabağlar Yeni Tırazlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- ZANLILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Olay yerindeki bir otomobilin plakasını belirleyen polis, iki şüphelinin kimliklerini tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Ali Oğuz'un, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açılmış, uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda Metin Arslan ölmüş, Mehmet Ali Oğuz ağır yaralanmıştı.

Olayda hayatını kaybeden Metin Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Bostanlı'da sokağa çıkan kalabalığa silahla ateş ederek bir kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 8 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmıştı.