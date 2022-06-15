İzmir elektrik kesintisi 15 Haziran Çarşamba

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Hangi ilçelerde kesintiler olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Hangi ilçelerde kesintiler olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7285,7259,7268 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,251, 2758 VE 278/5-6-7 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7298 SOKAK VE CİVARI
15.06.2022 10:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,2086/1,2086/2,2083/1-2, 2083,2084,2085,2086,2087,2120/2 SOKAKLAR CİVARI
BORNOVA
15.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SERİNTEPE MAHALLESİ,4319,4319/2,4319/3,4319/4 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLYURT,REFET BELE,SARIYER,ÇALIKUŞU,KAZIM KARABEKİR, GÜLYAKA,BOZYAKA, BARBAROS MAHALELERİ,ESKİİZMİR,YİĞİTLER CADDESİ 9125/1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-21-22,2991,3139,3153, 5714/29,9131/14-21-22, 9139/2,9156,9171, 9178,9184,9306 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1671,1813/5,1813/4 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6500/1 - 6500/3 - FLAMİNGO CADDESİ VE CİVARI
15.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7563/5 - 7563/7 - 7448/18 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6500/1 - 6500/3 - FLAMİNGO CADDESİ VE CİVARI
15.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7400/15 - 7563/7 - 7400/14 - 7400/19 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6516 - 6500/3 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7448/10 - 7532 - 7448/9 - 7448/8 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ ,CAHER DUDAYEV CADDESİ,6341 - 6399 - 6340 - 6329/4 - 6421 SOKAK VE CİVARI
15.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7532 - 7449/3 SOKAKLAR VE CİVARI
15.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6660 SOKAK VE CİVARI
15.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7400/24 - 7400/25 SOKAKLAR VE CİVARI
KINIK
15.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE TÜRKCEDİT MAHALLESİ VE CİVARLARI
15.06.2022 10:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
KONAK
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2. KADRİYE MAHALLESİ, 572-598-600-607-681-682-686 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
15.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEĞIRMENDERE FEVZI ÇAKMAK MH ATATÜRK MH İZMIR CD BIRINCI İNÖNÜ ZAFERI CD
15.06.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE -ÇAKALTEPE -YUKARI ÇAKALTEPE MEVKI
MENEMEN
15.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ 7501/6 SOKAK, NENE HATUN CADDESİ, 7501, 7550 SOKAK, ÇANAKKALE ASFALTI VE CİVARLARI
15.06.2022 09:00 10:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ 7508, 7516, 7510, 7510/1 SOKAKLARI, YENİLİK CADDESİ, NEST EVLERİ VE CİVARLARI
15.06.2022 10:30 12:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ 7550/4, 7550, 7553, 7550/2 SOKAKLARI VE CİVARLARI
15.06.2022 10:30 12:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ KERESTİCİLER SİTESİ TAMAMI VE CİVARLARI
15.06.2022 13:00 14:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ HATUNDERE CEZA EVİ LOJMANLARI, HATUNDERE CADDESİ VE CİVARLARI
15.06.2022 13:00 14:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ ÇANAKKALE ASFALTI, 136/12, 136/13 SOKAKLARI CİVARLARI
15.06.2022 14:30 16:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10007 SKOKAK VE CİVARLARI
15.06.2022 14:30 16:00 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ 136/2 SOKAK CİVARLARI
15.06.2022 16:00 17:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ 10007 SKOKAK VE CİVARLARI
15.06.2022 16:00 17:30 OG OSOS BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ 94/1, 7516/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYIRLI, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, HÜRRIYET, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR, SÜLEYMAN DEMIREL, ZAFER MAHALLELERI
15.06.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAH. KISMEN
TİRE
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESI ÇAYIRLI MAHALLESINDEKI TR-1, TR-4, TR-6, TR-7, TR-9 TRAFOLARININ TAMAMI İLE AKÇAŞEHIR KÖKTEN ÇIKAN ÇAYIRLI FIDERINDEN ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER.
URLA
15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESI 12010,12010/1, 12012, 12014, 12016, 12018, 12018/1, 12020, 12022 VE GÜLBAHÇE CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.
15.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESININ TAMAMIDIR