İzmir elektrik kesintisi 15 Haziran Çarşamba

KARŞIYAKA

15.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1671,1813/5,1813/4 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6500/1 - 6500/3 - FLAMİNGO CADDESİ VE CİVARI

15.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7563/5 - 7563/7 - 7448/18 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6500/1 - 6500/3 - FLAMİNGO CADDESİ VE CİVARI

15.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7400/15 - 7563/7 - 7400/14 - 7400/19 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6516 - 6500/3 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7448/10 - 7532 - 7448/9 - 7448/8 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ ,CAHER DUDAYEV CADDESİ,6341 - 6399 - 6340 - 6329/4 - 6421 SOKAK VE CİVARI

15.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7532 - 7449/3 SOKAKLAR VE CİVARI

15.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ / 6660 SOKAK VE CİVARI

15.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ / 7400/24 - 7400/25 SOKAKLAR VE CİVARI

