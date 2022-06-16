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İzmir'de panik anları! Kontrollü yıkımda bina bir anda çöktü

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan biri için kontrolllü yıkım çalışması başlatıldı. Ancak bina kepçe ile yıkılmak isterken bir anda büyük gürültüyle çöktü. Mahalleliyi paniğe sevk eden o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

16.06.2022, 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022, 09:23

İzmir’de panik anları! Kontrollü yıkımda bina bir anda çöktü

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.

Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyük bir gürültüyle çöken bina mahalle sakinlerini paniğe sevk etti.

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