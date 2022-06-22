İzmir’deki Gül Sokak ve Enver Bey Caddesi kurtuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge sokaklarından olan Gül Sokak'ın bir kısmına "Kolombiya" ile İzmir'e atanan ilk Türk doktoru olarak tarihe geçen Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nin bir kısmına da "Brezilya" isimlerinin verilmesi kararını revize etti. Gelen itirazları değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, isim değişikliği ile ilgili revizyon yaptı. Buna göre Kordon Subay Evi'nin önünden Kordon'a çıkan iki sokağın ismi değişti. Sokağın sağ tarafında kalan kısım Brezilya, sol tarafında kalan kısım Kolombiya oldu. 1382 Sokak ve Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nin isimlerinin değiştirilmesinden ise vazgeçildi.

DİĞER