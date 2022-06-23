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Haberler İzmir İzmir'e şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in acı haberi ailesine ulaştı

İzmir'e şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in acı haberi ailesine ulaştı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'in Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 askerden 2'sinin şehit olduğunu açıkladı. Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, Ödemiş'teki ailesine verildi.

DHA

23.06.2022, 10:12

İzmir’e şehit ateşi düştü! Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in acı haberi ailesine ulaştı

Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalındaki planlı operasyonda, dün yaya intikali sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı. Teröristlerle çıkan çatışmada, 9 yıllık personel Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası İçen'in acı haberi, Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililerce verildi. Annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Turgut İçen'in cenazesi, ikindi vakti Ödemiş ilçesindeki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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