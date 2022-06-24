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Haberler İzmir İP’li Tire Belediyesi’nden tek kalemde 25 milyonluk satış

İP’li Tire Belediyesi’nden tek kalemde 25 milyonluk satış

24.6.2022

İP’li Tire Belediyesi’nden tek kalemde 25 milyonluk satış
İZMİR'DE İYİ Parti'nin başkanlığını yürüttüğü tek ilçe olan Tire'de, Turan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tire OSB alanındaki 20 bin metrekarelik arsa için satış kararı alındı. Mülkiyeti Tire Belediyesi'ndeki Emsal:1:00 olan ve Yençok durumu ise serbest durumda bulunan taşınmaz için 25 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği duyurulan ihalenin tarihi ise 17 Ağustos saat 11:00 olarak duyuruldu. İhale Tire Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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