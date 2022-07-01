Bergama ve Dikili’de yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit'ten kalkan 2 uçak daha Bergama'ya yönlendirildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.