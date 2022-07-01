  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bergama ve Dikili’de yangın

Bergama ve Dikili’de yangın

İzmir’in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İHA

01.07.2022, 19:04

Bergama ve Dikili’de yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit'ten kalkan 2 uçak daha Bergama'ya yönlendirildi.
Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA