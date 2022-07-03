29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü’nden önemli başarı

30. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü öğrencileri yine tarih yazdı. 8 dalda 19062 öğrencinin başvurduğu sınav sonucunda yapılan değerlendirmelere göre lise matematik alanında 6 öğrenci, ortaokul matematik alanında 2 öğrenci ilk 50'ye girerek yaz kampına ve madalya sınavına katılmaya hak kazandı. TÜBİTAK 2. aşamaya matematik dalında geçen öğrenci sayısı olarak 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü Türkiye birincisi oldu.

DİSİPLİN VE KALİTE

TÜBİTAK 2022 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarına ilgilerini artırmak, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl astronomi-astrofizik, matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, ortaokul matematik ve ortaokul bilgisayar dallarında Bilim Olimpiyatları'nı düzenlemekte. Bilim Olimpiyatları'nda başarılı olan öğrenciler astronomi-astrofizik, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve ortaokul bilgisayar dallarında seçilerek, her yıl düzenlenen bölgesel ve uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil ediyor.

'HEPSINI TEBRIK EDIYORUZ'

29 Mayıs Okulları Bornova Kampüs Müdürü Güven Gülkaya, "Bu büyük başarıda emeği geçen başta matematik öğretmenlerimiz olmak üzere; öğrencilerimiz Nehir Karatepe, Halime Gül Özlük, Hikmet Talha Uzun, Yusuf Ocakoğlu, Hüseyin Eren Özen, Mehmet Ali Eren, Mehmet Ezin ve Selim Irmak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.