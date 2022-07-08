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Haberler İzmir İzmir'de bayramda ulaşım ücretsiz mi? İZBAN, otobüs bedava mı?

İzmir'de bayramda ulaşım ücretsiz mi? İZBAN, otobüs bedava mı?

İzmir'de bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

08.07.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 17:13

İzmir’de bayramda ulaşım ücretsiz mi? İZBAN, otobüs bedava mı?

Kurban Bayramı nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İzmir'de bayramda otobüs, metro bayramda bedava mı olacak? soruları araştırılıyor. Peki 2022 Kurban Bayramın'da İzmir'de toplu taşıma bedava mı olacak? İşte merak edilenler...

İZBAN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR'DE BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul'da hizmet veren 'Başkentray, İZBAN ve Marmaray'ın Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul'da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.

İzmir-İstanbul Otoyolu rekor kırdı! Yıllık 3 milyar TL tasarruf

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