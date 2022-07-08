  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir-İstanbul Otoyolu rekor kırdı! Yıllık 3 milyar TL tasarruf

İzmir-İstanbul Otoyolu rekor kırdı! Yıllık 3 milyar TL tasarruf

Yap işlet devret yöntemiyle kısa sürede hizmete alınan ve günlük geçiş garantisinin üzerine çıkılan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu'nda rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.

İHA

08.07.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022, 16:03

İzmir-İstanbul Otoyolu rekor kırdı! Yıllık 3 milyar TL tasarruf

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022'nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü'nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114'lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu.

Otoyolun 4'üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Bayramda İZBAN, köprü ve otoyollar ücretsiz

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA